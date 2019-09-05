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السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى اسرائيل.



وقال بشارة خلال لقاء مع الصحافيين الأربعاء في مكتبه في رام الله "ان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها".


واوضح "نحن نعيش الان في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".


وترفض السلطة استلام أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها بسبب قيام "إسرائيل" باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة من مساعدات لاسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.


واوضح بشارة "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الاخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث ان قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".


وقال بشارة ان دولة الاحتلال تقوم بـ "التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وان هذه التحايل أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح.




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