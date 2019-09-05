السلطة, الفلسطينية, تتوجه, لمحكمة, التحكيم, الدولي, لاسترداد, أموالها, من, اسرائيل,

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اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة...
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور...
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن "حزب الله" يمثل مشكلة على مستوى المنطقة،...
أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل...
أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه من...
بعد أن أبدت موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، عادت...
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى...
قال التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأربعاء إن طهران رفضت قرضاً اوروبياً بقيمة...
انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد الثلاثاء لتصل إلى...
قالت وزارة الخارجية الأردنية إن القنصل الأردني في تل أبيب قام بزيارة ثانية...