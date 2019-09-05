عودة, يتراجع, عن, استعداده, للانضمام, إلى, حكومة, برئاسة, غانتس,

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شب حريق فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية . طواقم اطفاء وانقاذ وصلت...
منعت الشرطة والقوات الخاصة صباح اليوم الخميس وفدا من المشايخ الدروز من البلاد...
اعلنت اليونيفيل في بيان، انه "في أعقاب الحادث الخطيرعلى الخط الأزرق في 1 أيلول...
وزّع المجلس المحلي هدية لطلاب الصف الأول في مدارس كفركنا والبالغ عددهم ٥٢٨ طالبا،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
قام نشطاء حراك "نقف معًا" بتعليق ملصقات عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،...
تمّ مؤخرًا تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال. وكان د. كرزم قد...
توفيت عصر اليوم الاربعاء شابة من الحي الشرقي بمدينة الناصرة بظروف تراجيدية...
أكد الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، بأن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب ما زال...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣...