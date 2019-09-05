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فيديو وصور -منع أكثر من 150 شيخاً درزياً من البلاد السفر لسوريا عبر معبر الشيخ حسين واجواء متوترة مشحونة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



منعت الشرطة والقوات الخاصة صباح اليوم الخميس وفدا من المشايخ الدروز من البلاد (حوالي 150 شيخا) برئاسة الشيخ علي معدي من مغادرة البلاد عن طريق معبر الاردن الى سوريا .


وكانت الشرطة والقوات الخاصة اغلقت الطريق امام الوفد من مشايخ الدروز ومنعتهم من السفر الى سوريا بحدة السفر الى دولة معادية .

وشهدت الساحة القريبة من معبر الاردن اجواء مشحونة وتظاهرة للمشايخ الدروز مطالبين الجهات المسؤولة السماح لهم بمغادرة البلاد الى سوريا في زيارة .



وجاء في بيان  صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تعمل أجهزة شرطة إسرائيل بالتعاون مع أجهزة الأمن بتعاون تام على حماية أمن الدولة وسكانها من الأنشطة الإرهابية ومحاولات المنظمات الإرهابية والدول المعادية لتجنيد مواطني الدولة لصالحهم*.


 كجزء من تحقيق سري وعلني أجرته الشرطة في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع جهاز الأمن العام - "الشاباك"، اتضح أن "وفد" من الطائفة الدرزية من الجليل والكرمل يعتزم السفر الى الدولة المعادية لسوريا وحتى مقابلة ممثلي الحكومة هناك مما يشكل خرقا للقانون. مع الكشف عن نية منظمي الوفد، تم تحذير المندوبين من الانضمام إلى الوفد.  وشرح لهم معنى نيتهم ​​وأعمالهم التي من شأنها أن تهدد أمن الدولة ومواطنيها.


 على الرغم من التحذيرات، قبل وقت قصير في المعبر الحدودي نهر الأردن (الشيخ حسين) ، وصل عشرات الاشخاص لعبور الحدود من الأردن إلى سوريا، فتم توقيف الحافلات والسيارات في المعبر. 


*شرطة إسرائيل تعمل على حماية حقوق جميع مواطني الدولة التي تمارس فيها حرية التنقل والعبادة الدينية، ولكنها ستواصل العمل بالتنسيق مع جهاز الأمن العام ضد أي نشاط قد يعرض أمن دولة إسرائيل ومواطنيها للخطر بما في ذلك إحالة خارقي القانون الى العدالة*


وكانت لجنة التواصل الدرزية  أعلنت أن وفداً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز سيصل اليوم الى سوريا عبر معبر جسر الشيخ حسين على الحدود الأردنية.

وأكدت اللجنة أن الزيارة هي للقيام بواجب ديني وإقامة الشعائر الدينية في دمشق، مشددة على أن أي قرار إسرائيلي لن يثنيها عن الزيارة التي ستشمل سوريا ولبنان.




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