نتنياهو, إلى, موسكو, لمقابلة, بوتين, قبل, انتخابات, الكنيست,

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور موسكو "قريبا" لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي الإعلان بعد يوم واحد من إلغاء نتنياهو زيارة تدوم يوما واحدا إلى الهند لأسباب تتعلق بـ "الجدول الزمني"، بعد أن كان مخططا لها يوم الاثنين.ويرى خبراء أن لقاء نتنياهو مع بوتين قبل الانتخابات المقبلة يهدف إلى إثبات مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي كرجل دولة يلتقي زعماء مرموقين، كما يعتبر اللقاء أيضا محاولة من نتنياهو لاستمالة المهاجرين الناطقين بالروسية نحوه، بدل أن يتجهوا إلى حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان.