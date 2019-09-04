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يوفنتوس يخطط للانقضاض على هدف الريال واليونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس مهتم بضم لاعب وسط جديد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اليوفي بدأ يصوب أنظاره تجاه لاعب الوسط الدنماركي، كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، والذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.
وكان إريكسن على رادار العديد من الأندية هذا الصيف، لعل أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن مغالاة مسؤولي توتنهام في مطالبهم المالية أفسد الصفقة.
وينتظر يوفنتوس لحين انتهاء الموسم الحالي، من أجل خطف إريكسن، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق معه في يناير المقبل، وهي بداية الفترة القانونية للتفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.
ويسعى يوفنتوس لتدعيم وسط ملعبه في ظل تقدم عمر سامي خضيرة وبليز ماتويدي، وعدا اقتناع ساري بإيمري كان، إضافة إلى إمكانية رحيل ميراليم بيانيتش.
وكان يوفنتوس قد أبرم صفقتين مجانيتين هذا الصيف، بضم لاعبي وسط آرسنال وباريس سان جيرمان، آرون رامسي وأدريان رابيو، بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم.
يوفنتوس يخطط للانقضاض على هدف الريال واليونايتد




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