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8 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً.. تعرف عليها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر المكسرات أحد العناصر الغنية بالبروتين الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية و مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميغا3. كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والأحماض والمعادن المختلفة. وفي حديث للدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"العربية.نت" أوضح فوائد تناول اللوز لجسم الإنسان لما يحتويه من فيتامينات ومعادن.

1- اللوز مضاد للأكسدة ويحمي من أضرار الشمسأوضح الدكتور مجدي بدران أن اللوز يحتوي على فيتامين"ه"، و هو يعتبر مضادا للأكسدة قابلا للذوبان في الدهون، كما يساعد في حماية خلايا الجسم من أضرار أشعة الشمس الحارقة.


2- اللوز يرفع المناعة و يقلل الحساسيةأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة أن اللوز يحتوي على فيتامين "ب2" الذي يحافظ على كفاءة الجلد والقرنية، كما يعمل على رفع كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

3- اللوز مفيد لمرضى السكرييحتوي اللوز على نسبة مناسبة من المغنيسيوم، مما يساعد على تحسين مقاومة الأنسولين لمرضى السكري. ويعتبر اللوز من المكسرات الغنية بالألياف والتي تعمل على تقليل الحساسية و رفع المناعة.

4- يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسمأشار الدكتور مجدي بدران أن تناول اللوز لا يساعد فقط على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بل يمنعه أيضاً من التأكسد، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث يعمل أيضاً على تنظيم الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة القلب عن طريق زيادة المواد المضادة للأكسدة في مجرى الدم وتحسين تدفقه.


5- اللوز يزيل السموم وينتج الطاقةيحتوي اللوز على نسبة مناسبة من المغنيسيوم حيث يعمل على إزالة السموم من الجسم ويعتبر من المصادر الهامة لإنتاج الطاقة. و يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر الغذائية فهو يعمل على زيادة قلوية الدم مما يعمل على رفع المناعة ويزيد من مضادات الأكسدة.

6- اللوز يساعد على تقوية العظام والأسنانيحتوي اللوز على نسب مناسبة من الكالسيوم، مما يساعد على تقوية العظام والأسنان ويجنب هشاشة العظام.

7- اللوز يساعد على تنظيم نسب السكر في الدميحتوي اللوز على عنصر المنغنيز الذي يعمل على تعزيز تكوين الأنسجة والعظام، والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات وامتصاص الكالسيوم والسكر في الدم.
8- اللوز يساعد على النموالزنك أحد العناصر الهامة في نمو الخلايا، حيث يدخل عنصر الزنك في تكوين 300 إنزيم. كما يشارك في العديد من التفاعلات الكيمياوية داخل الجسم حتى في تكوين الشفرة الوراثية DNA وتكاثر الخلايا. كما يساهم في بناء العظام والأسنان.
8 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً.. تعرف عليها




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