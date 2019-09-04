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نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إننا لسنا غرباء في الخليل وسنبقى فيها الى الابد . وفي سياق كلمة القاها عصر اليوم في باحة الحرم الابراهيمي الشرف خلال مراسم رسمية لاحياء الذكرى التسعين لمجزرة سكان الحي اليهودي في المدينة التي ارتكبها سكان عرب محليون أضاف السيد نتانياهو اننا لم نأت من اجل سلب حقوق أي شخص في ارضه كما اننا لن نسمح بان يتم انتزاع حقوقنا وملكيتنا في أراضنا .  وأشار الى ان المشاغبين المتعطشين لسفك الدماء الذي ارتكبوا المجزرة كانوا على يقين إنهم تمكنوا من اقتلاعنا وترحيلنا غير اننا عدنا الى الجذور.وأكد رئيس الوزراء ان حرية العبادة مكفولة للجميع وانه تم تحقيق عدالة تاريخية .  وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين في الخليل إنه سيتم تطبيق السيادة الإسرائيلية في المدنية وتحويلها الى احدى اهم المدن في إسرائيل .
نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا




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