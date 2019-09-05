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وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة.

وتأتي وفاة عبد الله بعد أشهر قليلة من وفاة والده في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس".
وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي




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