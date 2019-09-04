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لأول مرة: تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:*

تمّ مؤخرًا تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ، في تعيين هو الأول من نوعه، حيث يعتبر زيادنة هو أول ضابط بدوي يستلم هذا المنصب.

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي، أكد على أن "كل ما نشهده من تطورات وتحولات في سلطة الاطفاء والانقاذ واندماج المجتمع العربي بمختلف أطيافه فيها هو جزء من خطة العمل والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا"، وقال:" تعيين الضابط نايف زيادنة يأتي أيضًا ضمن التغييرات الجذرية التي نقوم بها في البلدات البدوية في الجنوب وفي المجتمع العربي عامًة".

يشار أخيرا إلى أن الضابط نايف زيادنة ابن مدينة رهط يخدم منذ سنوات طويلة في سلطة الاطفاء والانقاذ بلواء الجنوب، وعمل منذ فترة بقسم التحقيقات وتلقى ترقيات عدة على مدار سنوات عمله. وأعرب زيادنة عن سعادته باستلام هذا المنصب متمنيا أن يمثل مجتمعه بأفضل صورة وأن يقدّم الأفضل لكافة المواطنين في الجنوب.





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