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حراك نقف معا:ترامب، بوتين وجايير: " إحذروا، اليهود يتدفقون لصناديق الاقتراع بكميات هائلة".



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قام نشطاء حراك "نقف معًا" بتعليق ملصقات عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتحمل عبارات عنصرية قالها وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين بحق العرب، لكن تم استبدال العرب باليهود. عُلِقت الملصقات في شوارع تل-أبيب والقدس.

حيث جاء على لسان ترامب: " هيلاري ستشكل حكومة بدعم اليهود".

اما بوتين فقد نسب اليه عبارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو: " اليهود يتوجهون لصناديق الاقتراع بكميات هائلة".

اما الرئيس البرازيلي فنسب اليه عبارة: " من يشعر ان البلاد ليست له مستعد لحرقها".

وفي حديث مع رلى داوود، من قيادة حراك نقف معًا، أكدت: " هذه الحملة جاءت لتلقي الضوء على كمية العنصرية التي تتفوه بها قيادات إسرائيلية بحق المواطنين العرب في البلاد، ولاستشعار رد فعل المواطنين اليهود على تلك العبارات العنصرية لو كانت موجهة ضدهم".

وأضافت داوود: " قمنا بتعليق الملصقات وتوزيع المناشير حتى الآن في تل-أبيب والقدس، هذا وسنقوم بتوزيعها لاحقًا في مناطق مختلفة لتغطي كافة أرجاء البلاد".





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