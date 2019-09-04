مفاجأة.., سولسكاير, وافق, على, رحيل, بوجبا,

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن كواليس الميركاتو الصيفي بشأن مفاوضات انتقال بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، وافق في وقت سابق، على رحيل بوجبا إلى ريال مدريد.وجاءت موافقة سولسكاير في بداية الميركاتو الصيفي، طالما أنه سيحصل على أموال بيع بوجبا، لإعادة استثمارها في التعاقد مع صفقات جديدة.وقام المان يونايتد بفتح الباب أمام رحيل اللاعب الفرنسي، إلا أن ريال مدريد أبدى اهتمامه فقط ولكنه لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب الفرنسي.وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع الميرنجي يعود إلى عدم قدرته على إبرام أي صفقة ضخمة، بعد أن حصل النادي الملكي على توقيع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو.وأوضحت أنه رغم الاقتناع التام لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بضرورة ضم بوجبا، لكن المدير الفني لم ينجح في جعل إدارة الميرنجي تقدم ما يقرب من 150 مليون يورو لحسم الصفقة.وذكرت الصحيفة أن هناك أنباء عن تقدم ريال مدريد مجددًا لحسم الصفقة في يناير/كانون ثان المقبل أو الصيف القادم، لكن هذا الضجيج سبق وأن حدث في الميركاتو الصيفي الماضي دون أي عرض رسمي.