إنتقل الى رحمته تعالى في سحنين طيب الذكر العم "أبو نزيه" عامر محمد بشير (أبو شحود) بعد أن ألمت به وعكة صحية عصر اليوم مفاجئة، ولم تمهله.هذا وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير عند السادسة من مساء اليوم الاربعاء في المقبرة الجديدة بوادي الصفا جنوب المدينة.إنا لله وإنا اليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته وللعائلة الصبر والسلوان والإحتساب.