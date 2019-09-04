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تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال



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تمّ مؤخرًا تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال. وكان د. كرزم قد أشغل سابقًا منصب مدير مديريّة الناصرة، وقد عيّن خلفًا لد. افرات هرليف-برون التي انتقلت لإدارة المركز الطبي بلينسون.

 
ويذكر أنّ د. كرزم يبلغ 60 عامًا من مدينة الناصرة وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء. درس الطب في إيطاليا في مدينة تورينو، وحاصل على لقب جامعي في إدارة المؤسّسات الصحية. وكان قد بدأ مشواره المهني كطبيب عائلة في عيادة كلاليت في كفر مندا، حصل بعدها على ترقية وأدار العيادة على مدار 14 عامًا. وعيّن عام 2005 مديرًا لمديريّة الناصرة، وحصل مؤخرًا على منصب المدير الطبي في كلاليت لواء الشمال.
 
وبحسب د. كرزم: "منذ جيل صغير، حلمت أن أكون طبيبًا. أحببت المهنة، وبشكل خاص أحببت العطاء ومساعدة الآخرين. اخترت طب العائلة لأنّ هذا المجال يتضمّن علاقة وثيقة ما بين المعالج والمتعالج. أؤمن أنّ الاكتشاف المبكر للأمراض وبالذات الوقاية، من شأنه إحداث نقطة تحوّل في حياة المتعالج. انا أنظر إلى المتعالج بشكل شمولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية، العاطفية، البيئية وليس فقط الجسدية، والربط ما بين الجسد  والنفس  هو سر النجاح في طب العائلة. وأضاف "انا متحمّس للوظيفة الجديدة وأؤمن أنّ علينا تقديم الخدمة الأفضل للمتعالج وللمعالج، ضمن الأدوات والقدرات المتوفرة. معًا سنواصل قيادة، تحسين وتوسيع الخدمات المقدّمة لسكان الشمال".  
 
وقال د. مردخاي ديان، مدير كلاليت لواء الشمال: "انا أبارك تعيين د. كرزم. المعرفة والتأهيل والخبرة على مدار سنوات في عدّة وظائف ومجالات، هي بمثابة مساهمة كبيرة تخدم اللواء وتعزّز جودة الخدمات الطبية المقدّمة لسكان الشمال".




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