إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا

أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه من المتوقع عقد اجتماع بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا. وقالت المصادر: "من المتوقع عقد لقاء مع الرئيس بوتين في روسيا قريبا". وأوضحت المصادر، أن من المتوقع عقد الاجتماع في روسيا.