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إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه من المتوقع عقد اجتماع بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.  وقالت المصادر: "من المتوقع عقد لقاء مع الرئيس بوتين في روسيا قريبا".  وأوضحت المصادر، أن من المتوقع عقد الاجتماع في روسيا.
إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا




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