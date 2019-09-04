إسرائيل:, لقاء, بين, نتنياهو, وبوتين, قريبا,

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بعد أن أبدت موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، عادت...
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى...
قال التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأربعاء إن طهران رفضت قرضاً اوروبياً بقيمة...
انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد الثلاثاء لتصل إلى...
قالت وزارة الخارجية الأردنية إن القنصل الأردني في تل أبيب قام بزيارة ثانية...
حذرت منظمة أنقذو الطفولة "سايف ذي تشيلدرن"، الأربعاء، من أن آلاف الأطفال يواجهون...
سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة...
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن مسلحين من تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم...
يبدأ اليوم الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي الدارسة في جامعة هارفارد الأمريكية...
يقترب إعصار دوريان من سواحل الولايات المتحدة حيث جرى اخلاء بعض المناطق في ولاية...