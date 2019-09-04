وفاة, شابة, بظروف, تراجيدية, بالحي, الشرقي, في, الناصرة,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
قام نشطاء حراك "نقف معًا" بتعليق ملصقات عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،...
تمّ مؤخرًا تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال. وكان د. كرزم قد...
أكد الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، بأن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب ما زال...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣...
استبعد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، رواية عائلة الفتاة...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة...
اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...
انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...