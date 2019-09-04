وفاة, شابة, بظروف, تراجيدية, بالحي, الشرقي, في, الناصرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة , الشرطة باشرت التحقيق واكدت ان الخلفية غير جنائية .

توفيت عصر اليوم الاربعاء شابة من الحي الشرقي بمدينة الناصرة بظروف تراجيدية .

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