تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 17:51:00 لأول مرة: تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ |  2019-09-04 17:37:22 مفاجأة.. سولسكاير وافق على رحيل بوجبا |  2019-09-04 17:35:13 ميا خليفة “الضحية” : كنت أشبه بآلة مصرفية.. عالم البورنو القذر والمذلّ |  2019-09-04 17:30:29 تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال |  2019-09-04 17:28:44 إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا |  2019-09-04 17:25:54 وفاة شابة بظروف تراجيدية بالحي الشرقي في الناصرة |  2019-09-04 16:00:06 إيران ترفض "العرض الأوروبي".. وروحاني يهدد |  2019-09-04 16:00:53 بانتظار نتائج تشريح الجثمان - الصحة : نؤكد ان اسراء عانت من كسر أسفل عمودها الفقري وحالة نفسية سيئة |  2019-09-04 14:31:33 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر |  2019-09-04 14:15:28 أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين |  2019-09-04 13:23:55 ولادة طفلة بصحة جيدة بعد 117 يوما من وفاة أمها |  2019-09-04 13:16:45 وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب |  2019-09-04 12:59:34 نتنياهو: خطة صفقة القرن ستنشر بعد الانتخابات مباشرة |  2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة شابة بظروف تراجيدية بالحي الشرقي في الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توفيت عصر اليوم الاربعاء شابة من الحي الشرقي بمدينة الناصرة بظروف تراجيدية .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة , الشرطة باشرت التحقيق واكدت ان الخلفية غير جنائية .
وفاة شابة بظروف تراجيدية بالحي الشرقي في الناصرة




كلمات متعلقة

وفاة, شابة, بظروف, تراجيدية, بالحي, الشرقي, في, الناصرة,

تابعونــا

لأول مرة: تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ لأول مرة: تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ 2019-09-04 | 17:51:00

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

حراك نقف معا:ترامب، بوتين وجايير: " إحذروا، اليهود يتدفقون لصناديق الاقتراع بكميات هائلة". حراك نقف معا:ترامب، بوتين وجايير: " إحذروا، اليهود يتدفقون لصناديق الاقتراع بكميات هائلة". 2019-09-04 | 17:48:00

قام نشطاء حراك "نقف معًا" بتعليق ملصقات عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،...

تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال 2019-09-04 | 17:30:29

تمّ مؤخرًا تعيين د. طنوس كرزم مديرًا طبيًّا في كلاليت لواء الشمال. وكان د. كرزم قد...

بانتظار نتائج تشريح الجثمان - الصحة : نؤكد ان اسراء عانت من كسر أسفل عمودها الفقري وحالة نفسية سيئة بانتظار نتائج تشريح الجثمان - الصحة : نؤكد ان اسراء عانت من كسر أسفل عمودها الفقري وحالة نفسية سيئة 2019-09-04 | 16:00:53

أكد الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، بأن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب ما زال...

أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين 2019-09-04 | 14:15:28

عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣...

وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب 2019-09-04 | 13:16:45

استبعد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، رواية عائلة الفتاة...

نتنياهو: خطة صفقة القرن ستنشر بعد الانتخابات مباشرة نتنياهو: خطة صفقة القرن ستنشر بعد الانتخابات مباشرة 2019-09-04 | 12:59:34

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة...

مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية 2019-09-04 | 11:32:47

اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...

انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج 2019-09-04 | 11:21:41

انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...

الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده 2019-09-04 | 11:14:22

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال اداري 30 يوما شاب نصراوي فيسبوك التهديد بتنفيذ عملية فلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةبقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةمتوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةلحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةحريق احتراق بيت قرية نحف اطفاء اطفائية اخماد النيران اصابات دون ضرار ممتلكاتتمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر مندا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com