دراسة, تكشف, عن, خطر, غير, متوقع, ينتجه, الطلاق,

كلمات متعلقةدراسة, تكشف, عن, خطر, غير, متوقع, ينتجه, الطلاق,
وجدت دراسة جديدة أن السرطان بدأ يتسبب في قتل المزيد من الناس بمعدل أعلى من أمراض...
وجدت دراسة جديدة أننا جميعا نلتهم نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام من خلال...
التفاح من أشهر الفواكه حول العالم، ويرجع ذلك إلى مجموعة الفوائد الصحية الرائعة...
كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة تتسبب بها القطط إذا كانت متواجدة بشكل دائم في...
توصل علماء معهد كارولنسكا السويدي، إلى استنتاج مفاده أن النساء يتمتعن بذاكرة...
كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي...
تفيد التقارير الطبية بأن 80 بالمائة من حالات السرطان يتم تشخيصها بعد الـ 55، وأنه...
لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق...
قال باحثون كوريون إنهم طوروا علاجًا جينيًا، للسمنة والسكري من النوع الثاني،...
كشفت دراسة دولية حديثة أن عقاراً يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري من النوع...