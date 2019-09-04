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الخيار الطبيعي للقضاء على القمل وبيض القمل ولعلاج واحدٍ



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الآن بسعر حملة خاص - 149 ش. فقط لعلبة تشمل قبعة لاستعمالات عديدة و 4 كبسولات.



شركة نوڤوميك تعرض الخيار الطبيعي للقضاء على القمل وبيض القمل ولعلاج واحد,  جهاز حديث, متعدد المرات: نوڤوكيد (Novokid), يمكن علاجاً يعتمد على مواد طبيعية.


حصل الجهاز على مصادقة لجنة الأجهزة الطبية في وزارة الصحة وأيضا مصادقة CE في الاتحاد الأوروبي.


ميزة هذا العلاج أنه قصير, جاف ومفيد ويستمر 10 دقائق فقط.

المادة الفعالة في الكبسولة: تحتوي على خلطة طبيعية 10% لحامض الخل وحصى ألبان من مصدر نباتي, خالٍ من المواد الكيماوية,  مواد الإبادة او سليكون وغير دهني. العلاج ملائم لجميع أبناء العائلة. (أولاد من عمر 4 وللكبار).


لزيادة نجاعة العلاج بنوڤوكيد يجب تكرار العلاج لعدة مرات.

فوراً بعد علاج الإبادة الأوّل, مفضل تكراره بعد 24 ساعة (خصوصاً لذوي شعر طويل). وبعدها من المهم القيام بعلاج واحد كل أسبوع.


العملية تشمل: جهاز نوڤوكيد مع كفالة ثلاث سنوات, طقم رباعية كبسولات للعلاج وللوقاية, قبعة علاج متعدد الاستعمالات ولوازم مرافقة. لاستعمال متكرر وعلاج مانع, 
يمكن شراء كبسولات إضافية.


سعر القبعة: 39.90 ش


سعر 4 كبسولات للعلاج: 59.90 ش.





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