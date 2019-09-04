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انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن قيامهم بعمل تسوية التي تضمنت بعض البنود لإرضاء الطرفين والتي انهت الخلاف بينهما دون اللجوء إلى المحاكم .



وحضر التسوية النائب اللبناني ” هادي حبيش ” وكيلا عن وائل كفوري .

 وتضمنت التسوية تعهدا من جانب أنجيلا بشارة بعدم الحديث أو التعرض لوائل كفوري بعد أن حقق كل طلباتها سواء بالسلب أو بالإيجاب .


وعلى الجانب الآخر تعهد وائل كفوري برفع قيمة النفقة لطليقته وتأمين المبلغ لها بداية كل شهر وأن يسلمه لها نقدا أو عن طريق تحويله إلى حسابها البنكي .


كما تعهد وائل على توفير منزلا يتضمن جميع المفروشات والمستلزمات المنزلية بما يؤمن حياة كريمة لطليقته .




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