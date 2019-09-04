انتهاء, الخلاف, بين, وائل, كفوري, وأنجيلا, بشارة,

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أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل...
تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان...
حدث الفنان المصري عمرو دياب أزمة كبيرة في مصر ، على إثر حفله الذي أحياه مؤخراً...
نجاح جديد يضيفه عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية،...
خرجت الفنانة السعودية ” أسيل عمران ” بتصريحات من خلال حوارها في برنامج ” The Insider...
سرقت الممثلة نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل زفاف صديقتها نانسي نصر الله،...
وصف علي جابر، مدير عام مجموعة mbc، مسلسل “عروس بيروت” بأنه بداية تجربة كبيرة. ...
طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر...
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في تصريحات للفنان اللبناني ” راغب علامة ” لبرنامج ” عرب وود ” تحدث عن قرار إليسا...