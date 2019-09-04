انتهاء, الخلاف, بين, وائل, كفوري, وأنجيلا, بشارة,

كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن قيامهم بعمل تسوية التي تضمنت بعض البنود لإرضاء الطرفين والتي انهت الخلاف بينهما دون اللجوء إلى المحاكم .

وحضر التسوية النائب اللبناني ” هادي حبيش ” وكيلا عن وائل كفوري .وتضمنت التسوية تعهدا من جانب أنجيلا بشارة بعدم الحديث أو التعرض لوائل كفوري بعد أن حقق كل طلباتها سواء بالسلب أو بالإيجاب .وعلى الجانب الآخر تعهد وائل كفوري برفع قيمة النفقة لطليقته وتأمين المبلغ لها بداية كل شهر وأن يسلمه لها نقدا أو عن طريق تحويله إلى حسابها البنكي .كما تعهد وائل على توفير منزلا يتضمن جميع المفروشات والمستلزمات المنزلية بما يؤمن حياة كريمة لطليقته .