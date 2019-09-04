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بعد فشل الصفقة.. نيمار وبرشلونة يتواجهان في المحكمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد فشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر أن يلتقي برشلونة ونيمار دا سيلفا وجها لوجه أمام المحكمة.



وبعد 3 أسابيع من اليوم، وبالتحديد في الـ27 من سبتمبر الجاري، سيتواجه اللاعب مع الفريق الكتالوني داخل إحدى محاكم برشلونة.


وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اللاعب البرازيلي يطالب بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها 26 مليون يورو.


ويدور الحديث حول مكافأة قدرها 40 مليون يورو كان من المفترض أن يحصل عليها نيمار مقابل توقيع عقد جديد مع برشلونة قبل شهور قليلة من مغادرته صوب باريس سان جرمان في صيف 2017. ودفع "البارسا" 14 مليون يورو من المكافأة وظلت الـ26 مليون يورو المتبقية معلقة.


في المقابل، يقاضي برشلونة نيمار مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه لبنود عقده.




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