حصان, على, متن, الطائرة.., كيف, وصل, إلى, هذا, الموقع, بين, الركاب؟,

ظهر حصان صغير في طابور ركاب يتنظرون الصعود إلى الطائرة، في مطار مدينة شيكاغو الأميركية، وفق ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن الحصان صعد بالفعل مع أصحابه على متن الطائرة، وظل معهم طوال الرحلة في قمرة الركاب.ويخالف هذا الأمر ما اعتاد عليه المسافرون، الذين يجبرون على وضع الحيوانات في قسم الشحن الخاص بالطائرة.