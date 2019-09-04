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نيمار محبط وغاضب بعدما اكتشف "السر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط والغضب الشديد، بعد اكتشافه السبب الرئيسي الذي دفع ناديه باريس سان جرمان لرفض بيعه لبرشلونة الإسباني.



وقالت الصحيفة إن نيمار اكتشف أن هدف إدارة باريس سان جرمان كان عقابه بشكل شخصي، وهذا هو السبب المنطقي الوحيد لرفض عرض برشلونة.


وواجه نيمار مشكلات كثيرة مع إدارة النادي الباريسي، أغلبها كانت بسبب عدم انضباطه مع الفريق، ورحلاته المتكررة للبرازيل، وآخرها كان تلميحاته بالرغبة في العودة لناديه السابق برشلونة.



وقالت الصحيفة إن برشلونة لبى جميع طلبات باريس سان جرمان المادية في الصفقة، الأمر الذي دفع نيمار للتأكد من أن انتقاله لبطل إسبانيا سيتم في اليوم الأخير، إلا أن سان جرمان قرر إجباره على البقاء في فرنسا.


وقال أشخاص مقربون من نيمار إن النجم كان مرهقا جدا في نهاية الأمر، وشعر بالغضب الشديد من إدارة النادي التي قررت إجباره على البقاء.


ونشرت أنباء مؤخرا أن نيمار كان مستعدا لدفع 20 مليون يورو من ماله الخاص لتمويل الصفقة، إلا أن "صفقة الموسم" لم تتم.


وسيواجه نيمار موقفا صعبا بالعودة لتدريبات ناديه باريس سان جرمان بعد التوقف الدولي، حيث سيضطر لتمثيل النادي الذي رغب بتركه لموسم آخر، وبعدما سبق أن هاجمت جماهيره نيمار على أساس أنه سيرحل عن الفريق.


تصوير - afp




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