"دورة العَلَّم" في المؤسسة للأمان والصحة المهنية "المشرف على الامان" ממונים על הבטיחות تبهر في النتائج وتفتتح تواريخ اضافية:على اثر الطلب المتزايد من قبل العمال ومن قبل اصحاب اماكن العمل لدورة " المشرف على الامان " (ממונה בטיחות) تقوم المؤسسة للامان والصحة المهنية بتكثيف دوراتها في هذا المجال وتفتتح موعدين جديدين لاستقبال الراغبين بالانضمام لهذه الدوره والحصول على شهادة "مشرف امان".لقد قامت المؤسسة بتطوير الدورة من حيث المضامين وايضا في طريقة تنفيذ الدورة حيث تم تعديل طرق التعليم واعتماد اعلى تقنيات كي تفي بمتطلبات العصر،بالاضافه لذلك يحصل كل طالب على دورة اضافية مثل "العمل في الارتفاعات" مجانا من قبل المؤسسة للامان والصحة المهنية.الهدف الاساسي الذي تصبو اليه المؤسسة هو ضمان وجود مشرفين على الامان بمستوى عالي, يمتلكون المعرفه والقدرات للتشخيص, التخطيط والاداره في مجالات الامان والصحه المهنيه.على الراغبين بالانضمام لهذه الدورة ان يكونوا، مهندسين/هندسيين/فنيين، مع خبره في أحد المجالات التكنولوجية او أكاديميين من مجال علوم الحياة والعلوم الطبيعية وما شابه ذلك.برنامج التعليم يتضمن:-التعلم على يد أمهر المختصين في مجال الامان والصحه المهنيه-مرافقة الطالب لمشرف امان الى يوم عمل كامل للتعلم عن كثبللمعنيين بالاستفسار والتسجيل للانضمام الى دوراتنا:مخللا لمنهال ريشون لتسيون 28-10-2019استي – 037715213حيفا, التخنيون 12-11-2019افي سياغ – 048218890او عن طيق الانترنت : https://www.osh.org.il/heb/training/training,1825/