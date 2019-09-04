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عروس تصل بسيارة الشرطة إلى حفل زفافها !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كلنا نتوقع أن تدخل العروس في حفل زفافها بزفّة خيالية، لكنّ الضيوف في هذا العرس أصيبوا بصدمة عندما وصلت العروس بسيارة الشرطة، وفق ما ذكر موقع “مترو” البريطاني.

دخلت العروس كاتي ديفيز (24 سنة) إلى مكتب تسجيل الولادات والوفيات والزواج في نيث بعد أن احتُجزت في سيارتها بسبب زحمة السير الخانقة على الطريق السريع وهي في طريقها إلى حفل زفافها.

 
كان من المقرر أن تلتقي بزوجها ريان توماس (24 عامًا) في الممر العلوي عند الساعة 3 مساءً، لكنّها بدأت تشعر بالذعر حين رأت مشهد الزحمة بسبب حادث خطر.
اتصلت والدتها بشقيق العريس لتخبره أنّهما لن يحضرا في الوقت المناسب، فذهب إلى مركز شرطة نيث وسأل عمّا إذا كان هناك أي شيء يمكنهم القيام به للمساعدة.


على الفور، عثرت الشرطة على كاتي وأمّها وشقيقتها ميلي راي البالغة من العمر خمس سنوات على الخط العام. فتركوا سيارتهم وعبروا إلى سيارة الدورية، حيث التقط السائقون في المكان صوراً للعروس في فستانها وطرحتها.


ووصف شقيق العريس المشهد قائلاً: “خرج الناس جميعًا من سياراتهم وهم يلتقطون مقاطع الفيديو وصورًا ويهتفون ويقدمون التهاني”.


سمع الضيوف صفارات سيارة الشرطة، ثم رأوا كاتي وهي تدخل متألقة.


وقال شقيق العريس إن “العائلة ممتنة حقًا للشرطة لمساعدتها في توصيل العروس إلى حفل الزفاف. أود أن أقول شكراً جزيلاً لهم. لا أعتقد أنه كان من الممكن المضي قدماً مندون مساعدتهم”.




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