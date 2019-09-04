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أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣ طوابق في بلدة أبو سنان، وتبين أن الحريق شب في الطابق الثاني.


الحريق أسفر عن اصابة مواطنين اثنين ووصفت حالتهما ما بين طفيفة ومتوسطة.


رجال الاطفاء عملوا على اخماد النيران واخراج الدخان من المكان، والتأكد من عدم وجود عالقين في المبنى.


يذكر أخيرا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.




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