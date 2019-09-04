وزارة, الصحة, الفلسطينية, تفند, رواية, عائلة, اسراء, غريب,

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عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة...
اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...
انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...
في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وحدة التحقيق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال...
اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة...