صحن, كفته, ورز, كاد, أن, يودي, بحياة, الفنان, سعد, رمضان, !!!!!,

تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان تؤدي إلى اختناقه وتودي بحياته بسبب صحن كفتة وأرز .

حيث ذهب سعد إلى زيارة والدته وأثناء تناوله لوجبة الغذاء المفضلة لديه وهو طبق الكفتة بالأرز غص بالطعام وانقطع عن التنفس لفترة قصيرة وكاد يغمى عليه .وظل في حالة غير طبيعية لمدة ثلاث ساعات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة .وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والإطمئنان على صحته .ولن يغادر سعد رمضان المستشفى قبل أن تتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ .