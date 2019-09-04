نتنياهو:, خطة, صفقة, القرن, ستنشر, بعد, الانتخابات, مباشرة,

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة (صفقة القرن) الأمريكية مباشرة بعد الانتخابات المقررة في 17 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في مدينة (كريات أتا) شمال إسرائيل، بحضور مؤيدين من حزبه (الليكود) اليميني.