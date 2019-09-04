تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 14:31:33 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر |  2019-09-04 14:15:28 أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين |  2019-09-04 13:23:55 ولادة طفلة بصحة جيدة بعد 117 يوما من وفاة أمها |  2019-09-04 13:16:45 وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب |  2019-09-04 12:59:34 نتنياهو: خطة صفقة القرن ستنشر بعد الانتخابات مباشرة |  2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |  2019-09-04 11:14:22 الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده |  2019-09-04 11:13:34 إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل |  2019-09-04 11:11:54 هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء |  2019-09-04 11:06:23 عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر |  2019-09-04 10:37:16 اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة |  2019-09-04 10:11:30 في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل |  2019-09-04 09:37:40 محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة |  2019-09-04 09:30:49 تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: خطة صفقة القرن ستنشر بعد الانتخابات مباشرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة (صفقة القرن) الأمريكية مباشرة بعد الانتخابات المقررة في 17 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.



وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في مدينة (كريات أتا) شمال إسرائيل، بحضور مؤيدين من حزبه (الليكود) اليميني. 




كلمات متعلقة

نتنياهو:, خطة, صفقة, القرن, ستنشر, بعد, الانتخابات, مباشرة,

تابعونــا

أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين أبو سنان - حريق في مبنى سكني يسفر عن إصابة مواطنين 2019-09-04 | 14:15:28

عملت طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الأربعاء على اخماد حريق شبّ في مبنى مكوّن من ٣...

وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب وزارة الصحة الفلسطينية تفند رواية عائلة اسراء غريب 2019-09-04 | 13:16:45

استبعد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، رواية عائلة الفتاة...

مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية 2019-09-04 | 11:32:47

اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...

انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج 2019-09-04 | 11:21:41

انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...

الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده 2019-09-04 | 11:14:22

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...

عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر 2019-09-04 | 11:06:23

في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية...

اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة 2019-09-04 | 10:37:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وحدة التحقيق...

في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل 2019-09-04 | 10:11:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين...

محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة 2019-09-04 | 09:37:40

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال...

تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل 2019-09-04 | 09:30:49

اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلاء نصري زاهر عسفيا الخدمة الاجبارية الجيش الاسرائيلي اعفاء الشاب العازف رافض الخدمة هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص سرقة سيارة من شاب شفاعرو سطو الشرطة التحقيق يافة الناصرة مظاهرة عنف جريمة الطيرة سهى منصور قتل اطلاق نار شعارات رفع بلدية دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت محل اطارات تصليح احتراق عبلين اطفاء شرطة محطة وقود مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارانفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com