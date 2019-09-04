فينيسيوس:, مزاملة, لاعبي, المفضل, نيمار, أمر, لا, يصدق,

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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان منح برشلونة فرصة ذهبية...
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الإثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي،...
يستعد ليفربول الإنجليزي لمفاجأة أنصاره بقرار غير متوقع، حيث تحدثت مصادر إعلامية...
ربط الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد،...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن ردة فعل البرازيلي نيما دا سيلفا، نجم...
انتهت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 رسميا في أغلب الدوريات الأوروبية مع...
هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس...
أقدم النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة...