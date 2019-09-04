فيتامينات, ومكملات, غذائية, تزيد, طول, الشعر,

تتوفر منتجات عديدة من المكملات الغذائية الخاصة بدعم نمو الشعر وزيادة طوله، وتقلل من تساقطه. وللاختيار بينها عليك معرفة ما هي الفيتامينات والمعادن التي تؤثر فعلاً. إليك أهم المغذيات التي تزيد طول الشعر:

* لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه اختار توليفة المكملات التي تحتوي على فيتامين "سي" والزنك والبيوتين، وتناولها لمدة 90 يوماً.* لتقليل ترقّق الشعر وتساقطه، وعلاج إجهاد فروة الرأس اختار التوليفة الغنية بالبروتين وفيتامين "إي" و"سي" اللذين يعملان كمضادات للأكسدة.* وإذا كنت تلاحظ نمطاً من الصلع في بدايته تناول توليفة مكملات تحتوي على فيتامين "ب12" والزنك والحديد والبروتين لزيادة وصول الدم إلى بصيلات الشعر.* وتتوفر أيضاً مكملات تعزّز نمو الشعر تحتوي على فيتامين "أ" و"ب" و"د" ومعدن السيلينيوم والمغنيسيوم إلى جانب دهون أوميغا3. وهي توليفة فعّالة من المغذيات.