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نلتقي مع سهير سلمان منيّر في محاضرة: أسرار المحافظة على الصحة السليمة



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 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع شفاعمرو، يوم الأربعاء الموافق 11/09/2019، الساعة 19:30، مع سهير سلمان منيّر، مستشارة تغذية وصحة عامة، في محاضرة حول أسرار المحافظة على الصحة السليمة التي تجنّبنا الزيارات للعيادات. 



سهير سلمان منيّر، صاحبة خبرة واسعة وسفيرة مخلصة لتعزيز الوعي الصحي والغذائي منذ سنوات، وذلك من خلال كتابة المقالات وإلقاء المحاضرات وإجراء المقابلات. ستقدم لنا في محاضرتها قائمة توصيات للصحة السليمة وستعرض الطريقة التي تجنّبنا الأضرار الصحية الخطيرة الشائعة في أيامنا، كالسكري والسمنة وضغط الدم العالي والنوبات القلبية. تتخلل المحاضرة قصص عملية ومعطيات علمية عن نمط الحياة الصحي من خلال التغذية الصحيحة والنشاط البدني.


تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 26 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف. 


وعليه، ندعوكم لمحاضرة سهير سلمان منيّر "أسرار المحافظة على الصحة السليمة"، في فرع شفاعمرو، شارع سلطان باشا الأطرش، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11/09/2019، الساعة السابعة والنصف مساء 19:30.


 يتم التسجيل عبر هاتف رقم: 0776004060، أو في موقع البنك عبر الرابط التالي:  


https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Nifgashim/Pages/suheir-munir.aspx




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