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الربح الصافي لبنك مزراحي- طفحوت في الربع الثاني من السنة الحالية يبلغ 576 مليون شيكل



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 حقق بنك مزراحي طفحوت أرباحًا غير مسبوقة في الربع الثاني من السنة الحالية 2019، حيث بلغ الربح الصافي في هذه الفترة 576 مليون ش.ج، بزيادة نحو 178% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبهذه المناسبة قال المدير العام لبنك مزراحي طفحوت، إلداد فرشر، إن هذا الربح الكبير في الربع الثاني من سنة 2019 يعكس استمرار النمو في البنك في مجالات نشاطاته المالية المختلفة، من خلال التطبيق السريع للخطة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا الربح الصافي يشكل إنجازًا مشرّفًا للبنك وموظفيه ومديريه.



وأضاف فرشر أن صورة النمو تنعكس في جميع أقسام الموازنة الرئيسية، حيث ارتفع ملف الائتمان للجمهور في الربع الثاني من السنة بنسبة 7.3% مقارنة بالربع المقابل وارتفع لأول مرّة إلى أكثر من 200 مليار شيكل مع زيادة كبيرة بنسبة 11.9% في الائتمان للنشاط التجاري، وفقًا لهدف الخطة الاستراتيجية؛ وارتفعت ودائع الجمهور بنسبة 8.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018؛ وارتفع حجم الموازنة بنسبة 7.1% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وارتفع رأس المال الذاتي بنسبة 12.5%، بزيادة تفوق 1.7 مليار شيكل.


واعتبر أن صورة المدخولات مثيرة للإعجاب بشكل خاص، إذ بلغ إجمالي المدخولات الذروة ليصل الى ملياري شيكل، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة بالربع المقابل، حيث ارتفعت إيرادات التمويل في الربع الثاني بنسبة 10.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، وبلغ مجموعها أكثر من 1.6 مليار شيكل.


وأشار فرشر الى أن التوسع المتسارع للنشاط لا ينعكس فقط في معطيات الربع الثاني والنصف السنوي كله، إنما أيضا في نجاح البنك في تنفيذ خطته متعددة السنوات بوتيرة عالية. ومن خلال استراتيجية النمو والمنافسة ينجح مزراحي- طفحوت في زيادة حصته من سوق الائتمان والإيداعات، والحفاظ على الريادة في مجال القروض السكنية "مشكنتا"، وزيادة تركيز قطاع الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الفروع، وتجنيد المزيد من الزبائن الجدد، سواء من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، ومن جميع القطاعات السكانية.


وأكد مدير عام البنك أن نسبة النجاعة (COST- INCOME RATIO) النوعية بنسبة 53.6% التي وصل إليها البنك في النصف الأول من سنة 2019، تشكل إثباتًا لحقيقة أن مزراحي- طفحوت يدار بشكل ناجع كعادته، وبأن النجاعة متأصلة بشكل عميق في الثقافة التنظيمية للبنك. 







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