تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |  2019-09-04 11:14:22 الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده |  2019-09-04 11:13:34 إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل |  2019-09-04 11:11:54 هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء |  2019-09-04 11:06:23 عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر |  2019-09-04 10:37:16 اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة |  2019-09-04 10:11:30 في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل |  2019-09-04 09:37:40 محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة |  2019-09-04 09:30:49 تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل |  2019-09-04 09:14:08 عمان: سنواصل متابعة قضية الأردنية المحتجزة في إسرائيل |  2019-09-04 09:12:22 "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله |  2019-09-04 08:50:09 اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد |  2019-09-04 08:41:27 الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي |  2019-09-04 08:36:14 شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية في الخارج.


وستكون باكورة الانتخابات في "ويلينغتون" عاصمة نيوزيلندا، ومن ثم في "كانبيرا" عاصمة أستراليا.

وستُختتم الانتخابات في الخارج يوم الجمعة، بتصويت أعضاء القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.


ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع من الدبلوماسيين الإسرائيليين 5 آلاف ناخب في 97 مُمثلية في الخارج، وستُرسل الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات.




كلمات متعلقة

انطلاق, انتخابات, الكنيست, في, الممثليات, الدبلوماسية, بالخارج,

تابعونــا

مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية 2019-09-04 | 11:32:47

اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...

الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده 2019-09-04 | 11:14:22

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...

عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر 2019-09-04 | 11:06:23

في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية...

اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة 2019-09-04 | 10:37:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وحدة التحقيق...

في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل 2019-09-04 | 10:11:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين...

محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة 2019-09-04 | 09:37:40

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال...

تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل 2019-09-04 | 09:30:49

اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة...

"بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله 2019-09-04 | 09:12:22

في خطوة وصفوها بـ "الإسنادية" للأسرى المضربين والمرضى عن الطعام، قام نشطاء بإغلاق...

اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد 2019-09-04 | 08:50:09

يبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء حوالي 3500 موظفا من قسم ضريبة الدخل وضريبة...

شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن 2019-09-04 | 08:36:14

استلم المواطن زايد قاسم ابو عسلة ( مرعي ) من قرية بيت جن يوم 28.8.219 امر هدم مسطبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل سقط في بئر عن سقالة ورشة بناء نيشر منطقة حيفا تخليص علق اريتيري عامل اصابة مصرع ظنا انه احد منفذي العملية بئر السبع محطة مركزية اطلاق نار وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافشجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة انفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة نور زياد شحادة مجد الكروم علامة بسيخومتري 783 امتحان تحققمشاهدة مباراة ريال مدريديوتويب ريال مدريد مباراة ريال مديد سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه حريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com