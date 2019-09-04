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الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط إجراءات أمنية مشددة "جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالا لعملية سلخه عن عروبته ثانياً، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرا".



وأكدت الهيئة في بيان، أن عمليات الاقتحامات للحرم الإبراهيمي بشكل عام، ومشاركة "نتنياهو" اليوم بشكل خاص، هو إصرار إسرائيلي على السياسة الاستفزازية التي تنتهكها حكومة الاحتلال، مشيرة إلى "أن هذا التدنيس والانتهاك لحرمة المقدسات ليس الانتهاك الأول، بل هو خطوة من خطوات تهويده.


وحملت سلطات الجيش عواقب عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين بالاعتداء اليومي على حرمة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الابراهيمي، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" تحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات ودور العبادة.




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