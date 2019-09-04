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إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأربعاء إن طهران رفضت قرضاً اوروبياً بقيمة 15 مليار دولار يهدف إلى الحد من الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.



وجاء القرض ضمن محاولات القوى الأوروبية إقناع إيران ببقائها بالاتفاق النووي الشامل في ظل تصريحات الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني بنية طهران الإسراع في أخذ خطوات تقليص التزامها بالاتفاق.




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