تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |  2019-09-04 11:14:22 الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده |  2019-09-04 11:13:34 إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل |  2019-09-04 11:11:54 هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء |  2019-09-04 11:06:23 عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر |  2019-09-04 10:37:16 اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة |  2019-09-04 10:11:30 في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل |  2019-09-04 09:37:40 محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة |  2019-09-04 09:30:49 تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل |  2019-09-04 09:14:08 عمان: سنواصل متابعة قضية الأردنية المحتجزة في إسرائيل |  2019-09-04 09:12:22 "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله |  2019-09-04 08:50:09 اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد |  2019-09-04 08:41:27 الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي |  2019-09-04 08:36:14 شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 24 مشتبها عربيا بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة



  |     |   اضافة تعليق



اعتقال 24 مشتبها عربيا بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة




كلمات متعلقة

اعتقال, 24, مشتبها, عربيا, بتجارة, المخدرات, والعبوات, الناسفة, والاسلحة,

تابعونــا

عدد اللايكات قد يختفي من فيسبوك لحماية عقولكم عدد اللايكات قد يختفي من فيسبوك لحماية عقولكم 2019-09-04 | 10:26:29

يبدو أن العملاق الأزرق "فيسبوك" يستعد لتغيير جوهري كبير على المنصة التفاعلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيران
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com