عيساوي, فريج:, بدون, ما, نشارك, باللعبة, مش, رح, نقدر, نغيّر,

في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية السياسية.وقال ان التقوقع جانباً واخذ خط المعارضة لا يجدي نفعاً وعلينا المشاركة في الحكومات بشكل فعّال من اجل الحصول على اكثر ما يمكن لصالح مجتمعنا العربي الذي يعاني من مشاكل عدة منذ عشرات السنين.