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في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين أنشطة متنوعة، سواء ان كانت علنية أو سريه، بهدف ضبط المجرمين مرتكبي جرائم ومخالفات الممتلكات والقاء القبض عليهم بهدف الحد من هذه الجرائم وضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء والحفاظ على ممتلكاتهم



 بداية التحقيق في هذه القضية تعود الى يوم الاحد 2.9.19 ، حيث تم تقديم شكوى إلى الشرطة  حول اقتحام منزل أرملة في احدى القرى في الجليل وسرقة مبلغ نقدي من نزلها بقيمة أكثر من مئه الف  شيكيل.


 فور تقديم الشكوى، شرعت الشرطة بالتحقيق لرد  الأموال  للمشتكية  قبل استخدامها وبهدف تقديم الجناة إلى العدالة.


 بعد تحقيق موضوعي وسريع ، حددت الشرطة الليلة الماضية هوية المشتبهين (17 عام ) فالقت القبض عليهما وضبطت بحوزتهما  جميع الأموال المسروقة.


هذا وسيحال المشتبهين اليوم 4.9.19 إلى محكمة الصلح للاحداث في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقفيهما على ذمة التحقيق .


المشتكية اعربت عن سعادتها لإعادة كامل المبلغ لها من قبل الشرطة وشكرت افراد الشرطة على القيام بواجبهم على اكمل وجه.







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