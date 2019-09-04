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تجاوز خطير كاد يتسبب بحادث قاتل على شارع رئيسي قرب القدس



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تجاوز خطير كاد يتسبب بحادث قاتل على شارع رئيسي قرب القدس




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