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2019-09-04 08:50:09
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الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي
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2019-09-04 08:36:14
شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن
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تجاوز خطير كاد يتسبب بحادث قاتل على شارع رئيسي قرب القدس
2019-09-04 10:02:09
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تجاوز خطير كاد يتسبب بحادث قاتل على شارع رئيسي قرب القدس
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