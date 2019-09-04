تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |  2019-09-04 11:14:22 الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده |  2019-09-04 11:13:34 إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل |  2019-09-04 11:11:54 هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء |  2019-09-04 11:06:23 عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر |  2019-09-04 10:37:16 اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة |  2019-09-04 10:11:30 في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل |  2019-09-04 09:37:40 محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة |  2019-09-04 09:30:49 تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل |  2019-09-04 09:14:08 عمان: سنواصل متابعة قضية الأردنية المحتجزة في إسرائيل |  2019-09-04 09:12:22 "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله |  2019-09-04 08:50:09 اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد |  2019-09-04 08:41:27 الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي |  2019-09-04 08:36:14 شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن  الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال عطيلة  اليوم الاربعاء : "محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة في المرحلة فوق الابتدائيّة ( الاعداديّة والثانويّة) ابتداء من اليوم لغاية اصدار قرار آخر وفي نفس الوقت طلبت المحكمة من منظّمة المعلّمين تقديم الرّد لغاية تاريخ 5.9.2019 حتّى يتم إصدار قرار نهائي بالموضوع".



وأضاف البيان: "هذا القرار جاء بناء على توجّه وزارتي التّربية والمالية ومركز الحكم المحلّي للمحكمة بطلب يمنع منظّمة المعلّمين من الاعلان عن أي تشويشات تعيق انتظام العمليّة التّربويّة".
محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة




كلمات متعلقة

محكمة, العمل, تصدر, قرارا, يمنع, منظّمة, المعلّمين, من, الإعلان, عن, أي, تشويشات, تعيق, العمليّة, التربويّة,

تابعونــا

مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية 2019-09-04 | 11:32:47

اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...

انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج 2019-09-04 | 11:21:41

انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...

الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده 2019-09-04 | 11:14:22

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...

عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر 2019-09-04 | 11:06:23

في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية...

اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة 2019-09-04 | 10:37:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وحدة التحقيق...

في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل 2019-09-04 | 10:11:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين...

تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل 2019-09-04 | 09:30:49

اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة...

"بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله 2019-09-04 | 09:12:22

في خطوة وصفوها بـ "الإسنادية" للأسرى المضربين والمرضى عن الطعام، قام نشطاء بإغلاق...

اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد 2019-09-04 | 08:50:09

يبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء حوالي 3500 موظفا من قسم ضريبة الدخل وضريبة...

شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن 2019-09-04 | 08:36:14

استلم المواطن زايد قاسم ابو عسلة ( مرعي ) من قرية بيت جن يوم 28.8.219 امر هدم مسطبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثعيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية مصرع شاب محمود نادر جبارين ام الفحم طعن حي الجبارين اصابة خطيرة مدينة شرطة اسعاف تخفيض اسعار الوقود بداية العام 2016 بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اورباغرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةاغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com