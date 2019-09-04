جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال عطيلة اليوم الاربعاء : "محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة في المرحلة فوق الابتدائيّة ( الاعداديّة والثانويّة) ابتداء من اليوم لغاية اصدار قرار آخر وفي نفس الوقت طلبت المحكمة من منظّمة المعلّمين تقديم الرّد لغاية تاريخ 5.9.2019 حتّى يتم إصدار قرار نهائي بالموضوع".

وأضاف البيان: "هذا القرار جاء بناء على توجّه وزارتي التّربية والمالية ومركز الحكم المحلّي للمحكمة بطلب يمنع منظّمة المعلّمين من الاعلان عن أي تشويشات تعيق انتظام العمليّة التّربويّة".