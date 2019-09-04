تمهيدا, لزيارة, نتنياهو-, الجيش, يغلق, المحلات, التجارية, بالخليل,

اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة على جانبي الشارع من منطقة الراس بجوار مستوطنة "كريات اربع" حتى المسجد الإبراهيمي على اغلاق ابوابها، تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للخليل.

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وذكرت مصادر محلية، ان الحياة في محيط المسجد الابراهيمي والبلدة القديمة تسير بشكل طبيعي حتى اللحظة، وقد توجه الطلبة الى مدارسهم، وافتتحت المحال التجارية داخل البلدة القديمة ابوابها.وعلى الجانب الآخر، في حي تل ارميدة وشارع الشهداء، لا زالت تسير الحياة بشكل طبيعي على الرغم من انتشار قوات الجيش بشكل مكثف في تلك المنطقة.وشددت قوات الجيش من إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي وحي تل ارميدة وشارع الشهداء وحي السلايمة وحي واد الحصين وحي الراس، تمهيداً للزيارة. ودفعت قوات الجيش بوحدة خاصة إلى المنطقة التي من المفترض أن يزورها نتنياهو منذ أول من أمس وفتشت العديد من المنازل الفلسطينية والشوارع والمداخل.