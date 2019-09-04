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الكشف عن تفاصيل عقد إيكاردي مع سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الإثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن التفاصيل المبرمة بين إيكاردي والنادي الفرنسي، عقب نهاية فترة الإعارة، حال قرر سان جيرمان شراء ماوريتو بشكل نهائي.


وانضم إيكاردي للنادي الباريسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة المجانية، مع خيار شراء اللاعب نهائيًا بنهاية الموسم، مقابل 70 مليون يورو.


وأضافت أن باريس اتفق مع إيكاردي حال شرائه نهائيًا، على توقيع الأرجنتيني على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده في عام 2024، مشيرة إلى أن المهاجم سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.


وخرج إيكاردي من حسابات إنتر ميلان في الموسم الحالي، بعدما أعلن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، أن ماورو ليس له مستقبل في إنتر ميلان، خاصة بعد أزمته الأخيرة المرتبطة بقرار تجريده من شارة القيادة.




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