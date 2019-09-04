لهذه, الأسباب, تناول, تفاحة, كل, يوم,

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وجدت دراسة جديدة أننا جميعا نلتهم نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام من خلال...
كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة تتسبب بها القطط إذا كانت متواجدة بشكل دائم في...
توصل علماء معهد كارولنسكا السويدي، إلى استنتاج مفاده أن النساء يتمتعن بذاكرة...
كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي...
تفيد التقارير الطبية بأن 80 بالمائة من حالات السرطان يتم تشخيصها بعد الـ 55، وأنه...
لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق...
قال باحثون كوريون إنهم طوروا علاجًا جينيًا، للسمنة والسكري من النوع الثاني،...
كشفت دراسة دولية حديثة أن عقاراً يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري من النوع...
إذا شعرت ببعض الأعراض الصحية الطارئة، فعليك ألا تهملها لأنها قد تكون مؤشرا على...
تُعد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشكلات التي تؤرّق الكثير من النساء حول العالم،...