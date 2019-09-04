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عمان: سنواصل متابعة قضية الأردنية المحتجزة في إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت وزارة الخارجية الأردنية إن القنصل الأردني في تل أبيب قام بزيارة ثانية للمواطنة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.



وأوضحت الخارجية الأردنية على لسان الناطق باسمها، سفيان القضاة، أن الوزارة ستواصل متابعة قضية هبة مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على الإجراءات التي ستتخذ بحقها والعمل على إطلاق سراحها بعد الاطلاع على ظروف القضية وحيثياتها وملابساتها.


وكان القنصل الأردني في تل أبيب قام يوم 22 أغسطس الماضي بزيارة المواطنة المحتجزة منذ الـ20 من الشهر نفسه.


وقال حاتم اللبدي شقيق هبه عبد الباقي إنها اعتقلت "لأسباب أمنية لم تفصح عنها قوات الاحتلال"، مشيرا إلى أنها اعتقلت عندما "ذهبت مع والدتها وخالتها لحضور حفل زفاف لأحد أقاربهم في الضفة الغربية وأثناء ذلك تم احتجازها"، وفق ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية.




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