عمان:, سنواصل, متابعة, قضية, الأردنية, المحتجزة, في, إسرائيل,

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قال التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأربعاء إن طهران رفضت قرضاً اوروبياً بقيمة...
انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد الثلاثاء لتصل إلى...
حذرت منظمة أنقذو الطفولة "سايف ذي تشيلدرن"، الأربعاء، من أن آلاف الأطفال يواجهون...
سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة...
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن مسلحين من تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم...
يبدأ اليوم الطالب الفلسطيني اسماعيل عجاوي الدارسة في جامعة هارفارد الأمريكية...
يقترب إعصار دوريان من سواحل الولايات المتحدة حيث جرى اخلاء بعض المناطق في ولاية...
واصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، جهوده لتنظيم لقاء يجمع الرئيس الأمريكي...
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن طهران مستعدة...
أفادت وسائل إعلام تركية أنّ اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم قررت...