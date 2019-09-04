"بأمر, الأسرى".., نشطاء, يغلقون, مقر, الصليب, الأحمر, في, رام, الله,

في خطوة وصفوها بـ "الإسنادية" للأسرى المضربين والمرضى عن الطعام، قام نشطاء بإغلاق الصليب الأحمر احتجاجاً على تقصيره وتقاعصه في أداء واجبه الأنساني المنوط به تجاه الاسرى..

وكان النشطاء قد سلّموا يوم أمس رسالة للصليب الأحمر تطالبه بالتدخل السريع لحماية الأسرى المضربين والمرضى.. جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة رام الله، في مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، تخللها اعتصام أمام مقر الصيب الأحمر.ووزع نشطاء بيانا خلال الاعتصام، طالبوا فيه الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته بموجب نظامه الأساسي والمواثيق الدولية تجاه المضربين، وزيارتهم للاطلاع على وضعهم الصحي الخطير، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين، محذرين من خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.يذكر ان ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس المضرب منذ 66 يوما.