تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-04 11:32:47 مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية |  2019-09-04 11:21:41 انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج |  2019-09-04 11:14:22 الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده |  2019-09-04 11:13:34 إيران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل بقائها بالاتفاق النووي الشامل |  2019-09-04 11:11:54 هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء |  2019-09-04 11:06:23 عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر |  2019-09-04 10:37:16 اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة |  2019-09-04 10:11:30 في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل |  2019-09-04 09:37:40 محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة |  2019-09-04 09:30:49 تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل |  2019-09-04 09:14:08 عمان: سنواصل متابعة قضية الأردنية المحتجزة في إسرائيل |  2019-09-04 09:12:22 "بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله |  2019-09-04 08:50:09 اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد |  2019-09-04 08:41:27 الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي |  2019-09-04 08:36:14 شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"بأمر الأسرى".. نشطاء يغلقون مقر الصليب الأحمر في رام الله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في خطوة وصفوها بـ "الإسنادية" للأسرى المضربين والمرضى عن الطعام، قام نشطاء بإغلاق الصليب الأحمر احتجاجاً على تقصيره وتقاعصه في أداء واجبه الأنساني المنوط به تجاه الاسرى..



وكان النشطاء قد سلّموا يوم أمس رسالة للصليب الأحمر تطالبه بالتدخل السريع لحماية الأسرى المضربين والمرضى.. جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة رام الله، في مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، تخللها اعتصام أمام مقر الصيب الأحمر.


ووزع نشطاء بيانا خلال الاعتصام، طالبوا فيه الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته بموجب نظامه الأساسي والمواثيق الدولية تجاه المضربين، وزيارتهم للاطلاع على وضعهم الصحي الخطير، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين، محذرين من خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.


يذكر ان ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس المضرب منذ 66 يوما.




كلمات متعلقة

"بأمر, الأسرى".., نشطاء, يغلقون, مقر, الصليب, الأحمر, في, رام, الله,

تابعونــا

مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية مواطن من كفرقرع يهدم بيته بنفسه تجنبا للغرامات المالية 2019-09-04 | 11:32:47

اصدر مجلس محلي كفرقرع بيانا اليوم الأربعاء وجاء فيه : على اثر قيام احد المواطنين...

انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الدبلوماسية بالخارج 2019-09-04 | 11:21:41

انطلقت انتخابات الكنيست رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في...

الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده الإسلامية المسيحية: اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده 2019-09-04 | 11:14:22

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة رئيس الحكومة...

عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر عيساوي فريج: بدون ما نشارك باللعبة مش رح نقدر نغيّر 2019-09-04 | 11:06:23

في فيديو انتخابي جديد اكد النائب عيساوي فريج على أهمية اخذ دور فاعل في العملية...

اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة اعتقال 24 مشتبها من وادي عارة والجليل الغربي واللد والرملة بتجارة المخدرات والعبوات الناسفة والاسلحة 2019-09-04 | 10:37:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وحدة التحقيق...

في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل في احدى قرى الجليل - اعتقال قاصران 17 عاما مشتبهان باقتحام بيت أرملة وسرقة اكثر من 100 الف شيكل 2019-09-04 | 10:11:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :" شرطة اسرائيل تجمع بين...

محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة محكمة العمل تصدر قرارا يمنع منظّمة المعلّمين من الإعلان عن أي تشويشات تعيق العمليّة التربويّة 2019-09-04 | 09:37:40

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال...

تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل تمهيدا لزيارة نتنياهو- الجيش يغلق المحلات التجارية بالخليل 2019-09-04 | 09:30:49

اجبرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، كافة المحلات التجارية الواقعة...

اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد اضراب في كافة اقسام ضريبة الدخل والاراضي في كافة انحاء البلاد 2019-09-04 | 08:50:09

يبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء حوالي 3500 موظفا من قسم ضريبة الدخل وضريبة...

شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن 2019-09-04 | 08:36:14

استلم المواطن زايد قاسم ابو عسلة ( مرعي ) من قرية بيت جن يوم 28.8.219 امر هدم مسطبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتاربيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل اطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةاغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم اطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف مصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب اضاءة شجرة الميلاد شفاعمرو لحظة احتفالتخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com