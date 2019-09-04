الشبلي:, البدء, قريبًا, ببناء, روضتي, اطفال, ومركز, رعاية, يومي,

من المقرر أن يبدا مجلس محلي الشبلي-ام الغنم في الأيام القريبة بإنشاء وحدتين جديدتين لرياض الاطفال، ومركز رعاية يومي في قرية الشبلي، وذلك بعد الحصول على الميزانيات اللازمة لتمويل تنفيذ هذه المشاريع والتي تصل قيمتها خمسة ملايين شيكل.وقال رئيس المجلس المحلي، المهندس منير شبلي، أن المجلس المحلي قد استوفى كافة الشروط الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة، ومنها الاعلان عن مناقصة تتعلق بتنفيذ هذا المشروع بعد الحصول على الميزانية اللازمة لتمويل بناء روضتين بمساحة 250 متر مربع، ومركز رعاية يومي بمساحة 250 متر مربع أخرى والتي تشمل ثلاثة صفوف.وأضاف المهندس منير شبلي، أن المجلس المحلي مستمر بأعمال التطوير في شتى المجالات ومن ضمنها تجديد معدات وآليات العمل التابعة للمجلس بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام مؤخرًا بشراء تراكتور جديد بتكلفة 270 الف شيكل.وتطرق المهندس، منير شبلي، إلى الهجمة الشرسة التي يتعرض لها على خلفية سياسية منذ نجاحه بانتخابات رئاسة المجلس المحلي، وتقف ورائها جهات مجهولة الهوية والتي تعمل على بث الشائعات المغرضة لتشويه اسمه، وعرقلة عمله بخدمة المواطنين، والتي رافقتها عملية إطلاق نار نحو بيته وأخرى على بناية المجلس المحلي. وقال: " انتخبت من قبل المواطنين، وعلينا تقبل نتيجة الحسم الديموقراطي، لأن مصلحة الشبلي وام الغنم فوق مصلحة الجميع، وكل هذه العراقيل لن تثنيني عن مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، ولذا نحن مستمرون بمسيرة التطوير في كافة المرافق والمجالات. العمل من أجل مصلحة وراحة المواطن وتحقيق الإنجازات، والمحافظة على النسيج الاجتماعي المتين، وهذا هو الرد الحقيقي على كل من يسعى إلى إفشال عمل المجلس وإحلال الخراب ونشر الفساد والتفرقة بين الأهالي.".