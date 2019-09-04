الشبلي:, البدء, قريبًا, ببناء, روضتي, اطفال, ومركز, رعاية, يومي,

كلمات متعلقةالشبلي:, البدء, قريبًا, ببناء, روضتي, اطفال, ومركز, رعاية, يومي,
افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من...
افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...
بالبسمة والفرح تمّ افتتاح العام الدّراسي الجديد في جهاز التّربية في شرقي القدس في...
الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية...
استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...
يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في...
تعمل مدرسة الامل للرقص المعاصر في الناصرة دائما على توسيع نطاق برامجها وبذلك...
نشرت وزارة التعليم امس اخر المعطيات المتعلقة بنتائج البجروت النهائية لصيف 2019...
تقوم الطواقم في قسم صيانة المدارس في بلدية الناصرة بالعمل المتواصل داخل مؤسسات...
تحت متابعة وإشراف الرئيس السيد رافع حجاجرة (أبو عدنان)، قام المجلس المحلي كعبية...