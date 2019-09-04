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2019-09-04 08:36:14
شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن
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بيت جن - شاب يضطر لهدم ما بناه في ارضه بيديه وعلى حسابه
2019-09-04 08:39:45
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بيت جن - شاب يضطر لهدم ما بناه في ارضه بيديه وعلى حسابه
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