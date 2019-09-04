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شاب يضطر لهدم ما بناه داخل ارضة الزراعية في بيت جن



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استلم المواطن زايد قاسم ابو عسلة ( مرعي ) من قرية بيت جن يوم 28.8.219 امر هدم مسطبة باطون وعريشة عنب حديدية من مكتب سلطة حماية الطبيعة داخل ارض زراعية ورثها عن ابية وأجداده .



وقام الشاب بعملية الهدم بنفسه يوم امس الثلاثاء وعلى حسابة الخاص.

وعبر المواطن عن استيائه الشديد ازاء استمرار سياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة في القرى والمدن العربية .






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