شاب, يضطر, لهدم, ما, بناه, داخل, ارضة, الزراعية, في, بيت, جن,

وقام الشاب بعملية الهدم بنفسه يوم امس الثلاثاء وعلى حسابة الخاص.وعبر المواطن عن استيائه الشديد ازاء استمرار سياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة في القرى والمدن العربية .

استلم المواطن زايد قاسم ابو عسلة ( مرعي ) من قرية بيت جن يوم 28.8.219 امر هدم مسطبة باطون وعريشة عنب حديدية من مكتب سلطة حماية الطبيعة داخل ارض زراعية ورثها عن ابية وأجداده .

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