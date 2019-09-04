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مصرع عامل سقط من الطابق التاسع في ورشة بناء بهرتسليا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل صيني يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع 9 طوابق في ورشة بناء في مدينة هرتسليا .


وتم اقرار وفاة العامل في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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