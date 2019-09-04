مصرع, عامل, سقط, من, الطابق, التاسع, في, ورشة, بناء, بهرتسليا,

لقي عامل صيني يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع 9 طوابق في ورشة بناء في مدينة هرتسليا .

وتم اقرار وفاة العامل في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.