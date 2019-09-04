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بعدما سبب دمارا كبيرا في الباهاما.. دوريان يقترب من فلوريدا



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سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص.



وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.


وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته أمس الثلاثاء، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.


وقال فيليب بريف ديفيز، زعيم المعارضة في الباهاما بعدما حلق بطائرة لخفر السواحل الأميركي فوق أباكو "إنه مشهد مروع".




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