التعليم اليوم كالمعتاد - منظمة المعلمين تعلق الاضراب

تنتظم الدراسة صباح اليوم الاربعاء كالمعتاد بعد اعلان منظمة المعلمين تجميد الاضراب وتعليق التشويشات التي اعلنت عنها لمدة ساعتين حيث كان من المفترض ان تبدأ الدراسة الساعة العاشرة.

وجاء هذا القرار بعد اتصال هاتفي جرى بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس منظمة المعلمين ران ايرز حيث تم تحديد موعد لجلسة عمل وكبادرة حسن نية اعلنت منظمة المعلمين تجميد الخطوات الاحتجاجية