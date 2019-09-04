التعليم اليوم كالمعتاد - منظمة المعلمين تعلق الاضراب

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اليوم الاربعاء 2019/09/04: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات...
شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر الثلاثاء جثمان المربي بشارة عيسى...
تعرض رجل يبلغ من العمر 60 عاماً لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء اليوم الثلاثاء مما...
اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بجراح متوسطة جراء تعرضهما للطعن في الرينة مساء...
شارك وفد من لواء الشمال في نقابة المحامين برئاسة المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء...
اسفر شجار عنيف في مدينة رهط مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة سيدة باطلاق نار ورجل جراء...
اختتم مركز المينا التربوي العكيّ برنامجه، صيف ممتع في عكا 2019، بفعالية تتويجية...
وصل د. صفوت أبو ريا - رئيس بلدية سخنين وأعضاء المجلس البلدي الى زيارة وجولة في...
أعربت رئيسة مجلس الصحافة والاعلام القاضية المتقاعدة داليا دورنير عن صدمتها لنشر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...